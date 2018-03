Trump tekent met tegenzin staatsbegroting na dreigen met veto

Trump had geen geheim gemaakt van zijn ontevredenheid over de begroting, die met steun van Democraten en Republikeinen is goedgekeurd door het Congres. De president schreef vrijdag op Twitter een veto te overwegen, onder meer omdat de muur bij de grens met Mexico "niet volledig gefinancierd is''.

"Mijn belangrijkste plicht is het veilig houden van Amerika. Niets is belangrijker dan dat'', zei Trump in het Witte Huis. Hij benadrukte ontevreden te zijn over "een hoop dingen'' in de meer dan 2.000 pagina's tellende begroting. "Niemand heeft het gelezen. Het is pas een paar uur oud.''

Een veto van Trump had een nieuwe 'shutdown' tot gevolg kunnen hebben. Dat betekent dat niet-essentiële overheidsdiensten tijdelijk de deuren moeten sluiten.

Eerder dit jaar zijn er al twee korte shutdowns geweest, doordat er toen niet op tijd een akkoord kwam over een tijdelijke begroting.