Macron noemt gijzeling supermarkt 'nieuwe vorm van dreiging'

De situatie is niet langer zoals twee of drie jaar geleden, toen we te maken hadden met aanslagen die werden geïnitieerd vanuit de regio Syrië en Irak, verklaart Macron.

De nieuwe bedreigingen komen van binnenuit. Er is volgens hem nog steeds een sterke terroristische dreiging.

Over de bevindingen dat de doodgeschoten dader in Trèbes al in de gaten werd gehouden, zei Macron dat er in Frankrijk zulke 'gevaarlijke mensen' zijn, die uitvoerig worden gevolgd. Het is nu aan de aanklager om de zaak op te helderen. "Voordat men conclusies trekt, moeten eerst de feiten met de nodige voorzichtigheid worden geanalyseerd", aldus Macron.

Gijzeling

Bij de gijzeling vrijdag vielen vier doden, inclusief de gijzelnemer. De schutter pleegde eerst een aanslag op vier politieagenten en gijzelde vervolgens meerdere mensen in een supermarkt. De man werd doodgeschoten tijdens een inval van de politie.

Vrijdagavond maakte de politie bekend dat er een vrouw is aangehouden vanwege betrokkenheid bij de aanslag.

Terroristische aanval

Volgens de Franse premier Edouard Philippe heeft de schutter beweerd te handelen uit naam van Islamitische Staat. "Alle beschikbare informatie wijst naar een terroristische aanval." Ook Macron zegt dat de aanval "alles weg heeft van een terroristische aanval".

