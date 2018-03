Duitse politie bevrijdt Iraakse vluchtelingen uit gesloten koelwagen

Met behulp van een mensensmokkelaar waren de vluchtelingen woensdag in Frankrijk in de vrachtwagen gezet. De afgesproken bestemming was Groot-Brittannië, maar de chauffeur reed in de richting van Oekraïne.

Vanwege honger, dorst, kou en de steeds slechtere lucht in de oplegger sloegen de vluchtelingen alarm. Onder hen waren twee vrouwen en twee kinderen van tien en twaalf jaar.

De vrachtwagen beladen met witte wijn en wodka was de reis bij Reims, in het noordoosten van Frankrijk, begonnen. Via België en Nederland was de truck vervolgens naar Nedersaksen gereden. De Oekraïense vrachtwagenchauffeur was volgens de politie niet betrokken bij de smokkel en zelf volledig verrast. Hij kon zijn reis later voortzetten.