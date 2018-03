Zeker twee doden bij gijzeling supermarkt in Zuid-Frankrijk na aanslag op agenten

De commandant van de plaatselijke gendarmerie meldt aan AFP dat er bij de gijzelingsactie in de supermarkt zeker twee mensen zijn doodgeschoten. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog op, zegt hij. "Helaas verwachten we nog meer slachtoffers."

Volgens politie zouden er nog "ongeveer twaalf" gewonden zijn gevallen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt over drie gewonden, van wie een ernstig.

Volgens de Franse premier Edouard Philippe heeft de schutter beweerd te handelen uit naam van Islamitische Staat. "Alle beschikbare informatie wijst naar een terroristische aanval."

Vier agenten werden vrijdagochtend beschoten vanuit een auto, toen ze aan het joggen waren in Carcassonne. Een van de agenten raakte gewond aan zijn schouder.

Het voertuig van de schutter zou even voor elven zijn aangetroffen bij de vestiging van supermarktketen Super U in Trèbes, waar een man meerdere klanten en medewerkers in de winkel heeft gegijzeld.

Het verband tussen de aanval op de agenten in Carcassonne en de gijzelingsactie in Trèbes lijkt waarschijnlijk, maar is nog niet officieel bevestigd.

Politie

Het gebied rond de supermarkt is afgezet door de politie, die in grote getale aanwezig is en het gebouw heeft omsingeld. Een team van de antiterroristeneenheid van de Franse gendarmerie, GIGN, is ter plaatse.

Trèbes ligt in het departement Aude, op ongeveer 8 kilometer ten oosten van Carcassonne, een bekende toeristenbestemming.