Britse diplomaten verlaten Moskou

De Britten verlaten Rusland naar aanleiding van het besluit van Britse premier Theresa May om 23 Russische diplomaten het Verenigd Koninkrijk uit te zetten. Zaterdag werd de reactie door de Russische autoriteiten bekend gemaakt.

Het uitzetten van diplomaten is een gevolg van de aanslag op de voormalige dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter Yulia in Salisbury. Londen beschuldigt Moskou achter die aanslag met zenuwgas te zitten. Rusland ontkent dat.

De uitzetting behoort tot de reactie van Rusland op Britse maatregelen tegen het land. Zo werd zaterdag ook bekend dat Rusland de toestemming voor het Verenigd Koninkrijk intrekt om een consulaat te openen in Sint-Petersburg. Daarnaast moet de British Council, de Britse organisatie voor culturele relaties, per direct zijn activiteiten staken.

Tsjechië

Tsjechische minister-president Andrej Babis maakte vrijdag bekend dat Tsjechië overweegt om ook Russische diplomaten uit te zetten. Babis benadrukte daarbij dat het om minder diplomaten dan het Verenigd Koninkrijk gaat, namelijk minder dan tien.

Tsjechië werd bij de discussie over de aanslag op Skripal betrokken nadat Rusland reageerde op de beschuldiging van de aanslag door te beweren dat het gebruikte zenuwgas Novichok waarschijnlijk afkomstig is uit Groot Britannië zelf, Zweden, Slowakije, de Verenigde Staten of Tsjechië.

Tsjechië riep na deze bewering de Russische ambassadeur op het matje.

Denemarken

In solidariteit met het Verenigd Koninkrijk heeft Deense minister-president Lars Lokke Rasmussen ook vrijdag aangegeven maatregelen tegen Rusland te overwegen. Deense tv-zender TV2 meldt dat dit het terugroepen van Deense diplomaten in Rusland of het uitzetten van Russische diplomaten zou kunnen zijn.