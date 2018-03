Trump vervangt veiligheidsadviseur Herbert McMaster voor John Bolton

Bolton (69) wordt beschouwd als een havik. Zo pleitte hij in het verleden voor militaire actie tegen Iran en voor een harde lijn tegen Noord-Korea en Rusland.

''Ik ben generaal McMaster dankbaar voor zijn uitstekende werk en zal voor altijd zijn vriend zijn'', schreef Trump. McMaster begint op 9 april aan zijn nieuwe baan. In het veiligheidskabinet van Trump werd onlangs ook al minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson vervangen door CIA-baas Mike Pompeo.

Bolton was in het verleden adviseur voor president George Bush. In die hoedanigheid adviseerde hij de invasie van Irak in 2003. Later kwam aan het licht dat veel inlichtingen dat Irak zou beschikken over massavernietigingswapens niet klopten of sterk overdreven waren.

De afgelopen jaren werkte Bolton als commentator voor conservatieve media. Hij pleitte in 2015, net als Trump meerdere malen, voor het verscheuren van de nucleaire deal met Iran.

Het is de tweede keer dat een nationale veiligheidsadviseur van Trump moet opstappen. Eerder moest Mike Flynn kort na zijn aantreden vertrekken. Hij kreeg het verwijt vicepresident Mike Pence te hebben misleid over zijn contacten met de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten.