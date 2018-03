EU beschuldigt Rusland van zenuwgas-aanslag spion in Groot-Brittannië

De leiders hebben de eerste 2,5 uur van hun diner gepraat over Rusland. De Britse premier Theresa May, de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron hadden voor het eten beraadslaagd over een sterkere veroordeling van de aanval.

De ministers van Buitenlandse Zaken kwamen maandag niet verder dan dat de EU de Britse vaststelling dat Rusland hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk is "zeer serieus'' neemt. Naar verluidt wilden Griekenland en Hongarije de schuld niet bij Rusland leggen. Kennelijk zijn deze landen nu wel zover. Nederland toonde zich overigens ook voorzichtig.

De lidstaten gaan nu bedenken wat voor maatregelen er volgen. Daarbij wordt rekening gehouden met antwoorden die Rusland geeft op de vragen die met name de Britten hebben gesteld.

Agent

De Britse politieagent die als eerste bij de vergiftigde Sergei Skripal en zijn dochter Yulia was nadat ze waren vergiftigd, is donderdag ontslagen uit het ziekenhuis.

Sergeant Nick Bailey werd ernstig ziek nadat hij op 4 maart op de plek was aangekomen waar Sergei Skripal en zijn dochter Yulia in de Zuid-Engelse stad Salisbury zijn gevonden. Skripal en zijn dochter zijn vergiftigd met het zenuwgas novichok.

"Mensen vragen me hoe ik me voel, maar er zijn echt geen woorden om uit te leggen hoe ik me nu voel," zei hij in een verklaring. "Surrealistisch is het woord dat steeds vaker voorkomt, en het is echt volkomen surrealistisch geweest."

Hersenschade

Donderdag werd ook bekend dat het gas mogelijk de hersencapaciteit van Skripal en zijn dochter heeft aangetast. Het is onduidelijk of ze zullen herstellen, zei een Britse rechter donderdag in een uitspraak.

De rechter gaf in zijn uitspraak toestemming bloedmonsters te nemen van de Skripals door artsen, om chemische wapeninspecteurs van de OPCW toe te staan ​​testen uit te voeren.

"Het precieze effect van de blootstelling op hun gezondheid op lange termijn blijft onduidelijk, hoewel medische tests erop wijzen dat hun geestelijke capaciteit kan zijn aangetast", zei de rechter.

Aanslag

Groot-Brittannië beschuldigde Rusland kort na de aanslag en heeft 23 Russische diplomaten uitgezet. Als antwoord daarop heeft Rusland ook 23 Britse diplomaten uitgezet. De Britse koninklijke familie gaat deze zomer ook niet naar het WK-voetbal in Rusland.

Voglens de minister van Buitenlandse Zaken van Groot-Brittannië Boris Johnson zit de Russische president Vladimir Poetin achter de aanslag.

Rusland ontkent alle betrokkenheid en heeft gezegd dat ook Tsjechië, Zweden en Groot-Brittannië novichok hebben gemaakt en het gif geleverd kunnen hebben. Ook denkt Moskou dat de Britse regering informatie achterhoudt over de gezondheid van de Skripals.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!