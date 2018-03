Vier keer meer plastic in Stille Oceaan dan eerder werd gedacht

Dat zegt Joost Dubois, wetenschapper van The Ocean Cleanup, woensdag in het Radio1-programma Nieuws en Co.

De nieuwe meting werd gedaan met dertig schepen en twee vliegtuigen, waar voorheen altijd met een schip werd gemeten. Dat verklaart het grote verschil.

Dubois zegt in het programma niet verbaasd te zijn over de hoeveelheid plastic. Hij zag het samen met zijn team al langer aankomen.

Ondanks de nieuwe metingen is de wetenschapper optimistisch over het opruimen van de zogeheten plasticsoep. "Wij kunnen 90 procent opruimen. Daar willen we dit jaar nog mee beginnen", aldus Dubois in het radioprogramma.

The Ocean Clean Up is opgericht door de Nederlander Boyan Slat. Hij heeft een apparaat ontwikkeld dat in de oceaan wordt gelegd. Het water duwt het afval tegen de kunstmatige 'kustlijn' aan. Het komt in een buffer terecht en kan er niet meer uit. Een keer per maand komt een 'vuilnisschip' de boel legen. De rommel wordt gerecycled en verkocht.