Franse oud-president Sarkozy aangeklaagd voor illegale financiering campagne

Het Franse Openbaar Ministerie heeft Sarkozy officieel in staat van beschuldiging gesteld. Naast het illegaal financieren wordt de oud-president aangeklaagd voor corruptie en het misbruiken van openbaar Libische gelden.

Eerder werd Sarkozy al aangehouden door de politie in een onderzoek naar financiering van een vroegere verkiezingscampagne. Hij was woensdag weer op vrije voeten.

De financiering van zijn winnende campagne in 2007 zou illegaal zijn. Libië zou Sarkozy hebben gesponsord. De oud-president was dinsdagochtend opgepakt en zat in voorlopige hechtenis. Het onderzoek naar de financiering van de verkiezingscampagne van Sarkozy in 2007, loopt al sinds 2013. De oud-president heeft de beschuldigingen van illegale financiering altijd ontkend.

Zo beweerde een Frans-Libische zakenman in 2016 dat hij drie koffers met geld van de voormalige Libische leider Muammar Kaddafi aan Sarkozy had overgedragen. Het zou gaan om 5 miljoen euro. Sarkozy ontkende dat hij geld van de Libische dictator heeft aangenomen. Er circuleren ook geruchten dat Sarkozy in totaal 50 miljoen heeft gekregen.

Ook Brice Hortefeux, oud-minister en trouwe bondgenoot van Sarkozy, zou zijn verhoord door de politie in kader van het onderzoek naar de financiering van de verkiezingscampagne in 2007.

Doelwit

Sarkozy is al vaker doelwit van justitieel onderzoek geweest. Vorig jaar moest hij zich voor een rechter verantwoorden voor de financiering van zijn verkiezingscampagne voor het presidentschap in 2012. Ook toen waren er verdenkingen dat die financiering illegaal zou zijn geweest.

De conservatieve Sarkozy was president van 2007 tot 2012. Hij verloor de verkiezingen van 2012 van de socialist François Hollande.

