Minister instrueert aanklagers in VS over doodstraf in drugszaken

Hij zei erbij dat het departement alles in het werk moet stellen om het misbruik van zware pijnstillende middelen te bestrijden. Dat heeft volgens hem epidemische vormen aangenomen in de VS.

De oproep van Sessions aan de officieren van justitie is onderdeel van een plan dat de Amerikaanse president Donald Trump eerder deze week lanceerde in New Hampshire. De president drong aan op het executeren van handelaren en smokkelaars van (synthetische) opiaten.

Het voorstel vaker de doodstraf te eisen in grote federale drugszaken heeft al veel verzet opgeroepen. Groeperingen die de strafrechtspleging willen hervormen, zeggen dat het een totaal verkeerd antwoord is op een algemene gezondheidscrisis.

In veel Amerikaanse staten kan de doodstraf worden opgelegd, maar doorgaans alleen voor de ernstigste misdaden. Voltrekking van dat vonnis door een dodelijke injectie is de laatste jaren moeilijker geworden, doordat farmaceutische bedrijven de benodigde middelen niet meer wilden leveren.

Dat weerhield Sessions er niet van een memo te sturen aan de Openbaar Ministeries om te wijzen op het gevaar van middelen als fentanyl en oxycodon, die veel sterker zijn dan morfine en heroïne. In 2016 stierven 42.000 Amerikanen door een overdosis. "Geconfronteerd met al deze doden kunnen we niet blijven overgaan tot de orde van de dag", schreef Sessions. "Drugssmokkelaars, grensoverschrijdende criminele bendes en gewelddadige gangs veroorzaken samen deze plaag."

