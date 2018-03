Vermoedelijke dader van sturen bompakketjes in Texas blaast zichzelf op

De politie meldt dat de verdachte een hotel in Round Rock, ten noorden van de Texaanse hoofdstad Austin, had verlaten, waar hij al in de gaten werd gehouden. Toen agenten hem benaderden, bracht de man een bom tot ontploffing. Een politieman raakte daarbij licht gewond.

De overleden verdachte is geïdentificeerd als de 23-jarige Mark Anthony Conditt. Hij kon worden getraceerd met behulp van tipgevers en verscheidene tactieken die waren gericht op het achterhalen van zijn mobiele telefoon en computer. Het motief voor de bomaanslagen is nog onduidelijk.

Hij was woensdagmorgen in een hotel ten noorden van Austin. De politie wachtte daar op een speciaal arrestatieteam toen Conditt met zijn auto vertrok. Toen de achtervolging werd ingezet liet de verdachte de auto op een snelweg bij Round Rock ontploffen en kwam hij om het leven. Een agent is lichtgewond geraakt.

Onderzoek

De FBI vreest overigens dat de man nog één of meerdere bompakketten heeft verstuurd voordat hij zichzelf opblies. Dat meldde een woordvoerder van de federale dienst tijdens een persconferentie

Hoewel de hoofdverdachte zichzelf nu heeft uitgeschakeld, waarschuwt de politie inwoners van Austin en omgeving om waakzaam te blijven wanneer er postpakketten binnenkomen.

Onderzoekers van het federale bureau voor alcohol, vuurwapens en tabak, de ATF, zeggen te vermoeden dat de verdachte alle bommen zelf in elkaar heeft gezet, maar het wordt niet uitgesloten dat hij daarbij hulp kreeg van een ander. De twee huisgenoten van de 23-jarige man worden niet verdacht van betrokkenheid.

Bommen

Zeker vijf pakketjes explodeerden sinds begin deze maand. Dat kostte aan twee mensen het leven. Zes anderen raakten gewond.

Als eerste ontplofte een pakket voor de woning van een 39-jarige man die werd gedood. Tien dagen later volgden op één dag twee explosies waarbij een 17-jarige jongen om het leven kwam. Afgelopen zondag raakten twee fietsers gewond toen een bom langs de weg ontplofte. De bom ging af met behulp van een draadje dat over de weg was gespannen.

Geen routine

Dinsdag ontplofte een pakket in een distributiecentrum van pakketbezorger FedEx. Dat leidde de politie naar een ander verdacht pakket in een andere vestiging van FedEx in Austin. De dader was zichtbaar voor bewakingscamera's op plekken waar hij pakketten verstuurde. Ook kregen rechercheurs aanwijzingen door het zoekgedrag op zijn computer.

FedEx maakte dinsdag bekend uit voorzorg complete containers met zendingen te gaan screenen en daarna pas voor verzending te verdelen, zo liet het bedrijf weten. Het screenen van de post is geen routine bij pakketdiensten in de VS die dagelijks zo'n veertig miljoen pakketjes afleveren in dat land.

