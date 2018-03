Israël bekent luchtaanval 2007 op kernreactor in buurland Syrië

Volgens Israël vormde de reactor een dreiging voor de regio en was de luchtaanval bedoeld als signaal naar anderen.

De bekendmaking van 'Operation Out of the Box' komt tien jaar na de aanval op de reactor in de woestijn bij Deir al-Zor. Daarbij zijn onder meer foto's en een video vanuit de cockpit vrijgegeven.

Volgens een legerleider laat Israël geen ontwikkelingen toe die een bedreiging vormen voor Israël. ''Dat was onze boodschap in 2007, dit blijft onze boodschap vandaag de dag en zal onze boodschap blijven in de nabije en verre toekomst", aldus de legercommandant.

De onthulling volgt na herhaalde oproepen van premier Benjamin Netanyahu aan de internationale gemeenschap om harder op te treden tegen Iran, een bondgenoot van Syrië.