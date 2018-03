Zeker negentien doden bij busongeluk Filipijnen

In de provincie Occidental Mindoro, ten zuiden van de hoofdstad Manilla, stortte de bus in een ravijn, nadat het voertuig tegen de vangrail van een brug was gebotst.

Volgens de politie viel de bus zo'n vijftien meter naar beneden. Onderzocht wordt of een technisch mankement of een fout van de bestuurder de oorzaak van het ongeluk was.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!