Opnieuw gewonde door ontploffing in Texas

De explosie was dit keer in een Goodwill-winkel in het zuiden van de stad. De gewonde man zou niet in levensgevaar zijn. De politie is op de plaats van de ontploffing aanwezig voor onderzoek.

Het is de zesde explosie in Austin sinds 2 maart. Volgens de autoriteiten gaat het dit keer niet om een pakketje dat ontplofte en lijkt het er niet op dat er een relatie is met eerdere explosies.

Dinsdag raakte een medewerker van een postsorteerbedrijf gewond toen er een pakketje ontplofte. Volgens de lokale brandweer zaten er spijkers en granaatscherven in het pakket.

Volgens de FBI stond die ontploffing in verband met de eerdere explosies. Zondagavond raakten twee mannen zwaargewond bij een ontploffing in Austin.

Op 2 maartde stad werd Austin voor het eerst opgeschrikt door een ontploffing van een pakketbom die voor een deur was gelegd. Daarbij kwam een 39-jarige man om het leven. Tien dagen later volgden twee explosies van pakketbommen waarbij een dode en twee gewonden vielen.

