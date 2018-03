Voormalig playmate klaagt mediabedrijf aan om zwijgcontract affaire Trump

Dat melden verschillende Amerikaanse media.

In 2016, toen net bekend was geworden dat Trump de presidentskandidaat voor de Republikeinen zou worden, dacht McDougal het verhaal over haar affaire met de presidentskandidaat te verkopen aan AMI. Daarvoor zou ze 150.000 dollar (122.460 euro) krijgen. Daarnaast zou ze ook nog meerdere columns schrijven en tweemaal op de cover van een tabloid komen.

Achteraf gezien bleek het contract niet opgesteld te zijn om het verhaal te publiceren, maar om het verhaal stil te houden, stelt McDougal. De advocaat die ze in 2016 in de hand had genomen, Keith Davidson, zou volgens haar een bekende zijn van Trump en erop hebben aangedrongen dat ze het contract tekende. Zo zou het verhaal dus niet naar buiten komen, maar stil worden gehouden.

McDougal zegt nu dat ze misleid is door AMI en door haar eigen advocaat. De beloftes die haar mondeling waren gedaan, zouden namelijk niet in het contract hebben gestaan.

Het voormalige model is de tweede vrouw in korte tijd die zegt dat ze een affaire heeft gehad met Trump. Eerder zei pornoactrice Stephanie Clifford hetzelfde. Zij is nog met Trump in een juridische strijd verwikkeld over de vraag of haar verhaal gepubliceerd mag worden. Clifford heeft in 2016 een zwijgcontract getekend.

