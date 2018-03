Rusland vindt dat EU wordt gedreven door anti-Russische reflexen

"We betreuren het dat de Europese Unie opnieuw gehoorzaamt aan misleidende beschouwingen van 'eurosolidariteit' en aan het vergroten van anti-Russische reflexen'', zei het Russische ministerie in een reactie. "Deze stand van zaken siert het gemeenschappelijk buitenlands beleid van de EU uiteraard niet."

Moskou voegde daar nog aan toe dat alle chemische wapens in Rusland zijn vernietigd. Een feit dat de EU negeert, aldus het ministerie.

Europese Unie

De EU-ministers lieten weten de aanslag met zenuwgas op een voormalige dubbelspion en zijn dochter in Salisbury in sterke bewoordingen te veroordelen. "De EU neemt de Britse vaststelling dat Rusland hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk is zeer serieus’’, aldus de ministers in een verklaring.

De unie roept Moskou op alle vragen die de Britten en de internationale gemeenschap hebben gesteld te beantwoorden en direct volledige openheid van zaken te geven aan de organisatie tegen chemische wapens (OPCW) over het novichok-programma. Novichok is het zenuwgas dat bij de aanslag op Sergei en Yulia Skripal is gebruikt.

''De levens van vele burgers werden bedreigd door deze roekeloze en illegale daad. De EU is geshockeerd en onvoorwaardelijk solidair met het Verenigd Koninkrijk", aldus de verklaring. ''Het gebruik van chemische wapens onder welke omstandigheden dan ook is compleet onaanvaardbaar en vormt een veiligheidsdreiging voor ons allen."

Klassieke strategie

De Britse minister Boris Johnson noemde de Russische ontkenningen ''steeds absurder", verwijzend naar de Russische bewering dit weekend dat Groot-Brittannië zelf, Tsjechië, Slowakije, de Verenigde Staten of Zweden de mogelijke herkomstlanden zijn van het zenuwgas.

''Ze houden niemand meer voor de gek. Dit is een klassieke Russische strategie. Mensen kunnen zien dat Rusland probeert een speld van waarheid in een hooiberg van waarheid te verstoppen", aldus Johnson, die later op de dag NAVO-topman Jens Stoltenberg ontmoet.

De substantie bewijst volgens de Britten dat het Kremlin er achter zit, want dat zou het enige land zijn waar de stof vandaan kon komen. Dit is een omstreden stelling, omdat de novitsjok ook uit andere staten van de voormalige Sovjet-Unie zou kunnen komen en zelfs in Iran zou zijn getest met medeweten van de OPCW.

De Britse oppositieleider Jeremy Corbyn maande de regering van premier Theresa May tot voorzichtigheid, omdat ook Russische maffiosi of Russische partijen die geen onderdeel zijn van Poetins regering de daders kunnen zijn.

