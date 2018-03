Grote natuurbrand in Australië verwoest tientallen huizen

Veel inwoners van de plaats in de deelstaat New South Wales zochten aanvankelijk een veilig heenkomen op het nabijgelegen strand. Een getuige sprak tegenover ABC News over "tussen de vijftig en honderd mensen".

Door de rookontwikkeling verslechterde het zicht daar aanzienlijk.

De politie stuurde ze uiteindelijk richting de bijgelegen plaats Bega, waar zo'n tweehonderd mensen onderdak kregen in een opvangcentrum. Andere ontheemde inwoners sliepen in hun voertuigen of brachten de nacht door in een hotel.

De brandweer stelde dat de brand zondag snel om zich heen kon grijpen door een combinatie van harde wind, hoge temperaturen, lage luchtvochtigheid en de droogte. Inwoners kunnen nog niet terugkeren naar Tathra, waar ook honderden huizen gespaard zouden zijn gebleven.

