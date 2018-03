Syrische rebellen plunderen Afrin na verovering

Volgens het Syrische Observatorium voor de Rechten van de Mens zijn de rebellen die worden ondersteund door Turkije direct begonnen met plunderingen toen ze de Noord-Syrische stad Afrin hadden ingenomen.

Twee maanden nadat de troepen begonnen met het offensief van de Koerdische YPG-militie veroverden Turkije en de Syrische rebellengroepen Afrin. Zonder enige weerstand trokken ze zondag de stad in en hesen de Turkse vlag in het stadscentrum.

Volgens het Observatorium vinden er sindsdien grote plunderingen plaats en worden auto's en tractoren gestolen.

Bom

Zondagavond kwamen zeker elf mensen om het leven toen een bom ontplofte in Afrin. Het gaat om vier strijders van het Vrije Syrische Leger (FSA) en zeven burgers, zei een bron binnen de veiligheidsdiensten maandag tegen het Turkse staatspersbureau Anadolu.

Het explosief zou volgens de bron zijn achtergelaten door Koerdische strijders, die door Turkije worden gezien als terroristen. De bom ontplofte naar verluidt toen de FSA-strijders zondagavond een gebouw doorzochten. Door de explosie liepen ook gebouwen en auto's in de omgeving schade op.

Nieuwe fase

Het is nog onduidelijk wat de plannen van Ankara zijn met Afrin nu de stad is ingenomen. Volgen de Koerdische militanten gaat het conflict met Turkije een "nieuwe fase in". ''Onze troepen zijn overal in Afrin aanwezig. Ze zullen iedere gelegenheid aangrijpen om posities van de Turkse vijand en zijn huurlingen aan te vallen'', zei een lokale bestuurder. ''Onze manschappen in Afrin worden een constante nachtmerrie voor ze.''

Turkije viel Afrin eerder dit jaar binnen om de Koerdische strijders van de YPG uit de streek te verdrijven. Ankara ziet de YPG als een verlengstuk van de terroristische PKK-beweging. De VS steunen de Koerdische strijders in verband met de strijd tegen Islamitische Staat.

