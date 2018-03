Gewonden bij nieuwe ontploffing in Austin

Austin werd 2 maart opgeschrikt door de ontploffing van een pakketbom die voor een deur was gelegd. Daarbij kwam een 39-jarige man om het leven. Tien dagen later volgden twee explosies van pakketbommen waarbij een dode en twee gewonden vielen.

De oorzaak van de explosie van zondagavond is nog onduidelijk. Die was volgens plaatselijke media in een geheel ander deel van de stad dan de vorige explosies. De politie heeft nog geen idee wie of wat er achter zit en er is een beloning uitgeloofd van omgerekend circa 94.000 euro voor tips die naar de dader(s) leiden.

Een politiewoordvoerder zei dat de laatste ontploffing wel leek op de vorige. Hij zei dat waarschijnlijk een bom van enige afstand tot ontploffing is gebracht langs de kant van de weg, waar net twee fietsers passeerden. De bewoners van de wijk, waar de ontploffing was, is aangeraden de hele nacht thuis te blijven.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!