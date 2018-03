Monsterzege voor Vladimir Poetin bij Russische verkiezingen

Volgens het nationaal verkiezingscomité stond Poetin nadat 50 procent van de stemmen was geteld op 75 procent. In 2012 kreeg hij nog ruim 63 procent.

Poetin (65), die nu tot 2024 aan de macht blijft, gold als de gedoodverfde winnaar. Als zijn zesde termijn afloopt, wordt hij met bijna een kwart eeuw de langst zittende Russische leider sinds Jozef Stalin.

In een toespraak die hij hield na de bekendmaking van de eerste prognoses, bedankte Poetin zondagavond het Russische volk en zei hij dat de kiezers zijn prestaties in de afgelopen jaren hebben erkend. "Succes wacht ons", aldus de president. "Samen gaan we belangrijk werk doen, uit naam van Rusland."

Zijn nieuwe ambtsperiode wordt niet méér van hetzelfde. Poetin zei het tijd te vinden voor een doorbraak, maar denkt daarbij vooral aan economische hervormingen en niet aan een grondwetswijziging. Die zou nodig zijn om nog langer aan de macht te kunnen blijven. ''Denken jullie dat ik wil blijven zitten tot ik honderd ben?''.

Concurrentie

Serieuze concurrentie had Poetin niet, nadat zijn echte tegenstrever, oppositieleider Alexej Navalni, door de kiesraad was uitgesloten van deelname vanwege een veroordeling wegens fraude. Volgens Navalni was die politiek gemotiveerd. Hij riep zijn aanhangers op de stembus te mijden.

De belangrijkste overgebleven rivaal van de zittende president, de communist Pavel Groedinin, kreeg volgens de voorlopige resultaten 13,3 procent van de stemmen. Ultranationalist Vladimir Zhirinovski eindigt op de derde plek met 6,3 procent.

Opkomst

Volgens medewerkers van de Russische Kiesraad was de opkomst voor de verkiezingen twee uur voor het sluiten van de stembussen bijna 60 procent. Verkiezingswaarnemers van de oppositiepartijen trekken dat percentage in twijfel op basis van hun eigen tellingen, die lager uitvielen.

Het opkomstpercentage is belangrijk, omdat Poetin een zo groot mogelijk mandaat wilde vergaren voor zijn volgende zes jaar als staatshoofd. Om die reden werden de verkiezingen gehouden op de dag waarop Rusland in 2014 de Krim annexeerde. Dat kwam Rusland internationaal op veel kritiek te staan, maar de annexatie werd in eigen land breed toegejuicht.

Stemfraude

Volgens de verkiezingswaarnemers van de onafhankelijke Russische organisatie Golos vonden er tijdens de verkiezingen honderden gevallen van fraude plaats. Zo werden er op sommige plekken stembiljetten in stembussen gevonden voordat de kieslokalen openden, werd aan waarnemers de toegang tot stembureaus ontzegd en arriveerden groepen kiezers per bus, wat de indruk wekte dat zij gedwongen werden te stemmen.

Op beelden geschoten door webcams, die in honderden kieslokalen waren opgehangen, leken medewerkers meerdere kiesbiljetten in de stembussen te proppen.

De Russische kiesraad stelde dertien gevallen vast waarin de kieswetten werden overtreden. Voorzitter Ella Pamfilova zei dat iedereen die is betrapt op schendingen zal worden vervolgd.