Britten beschuldigen Rusland van productie dodelijk zenuwgas Novichok

Johson stelt tevens dat de Russen onderzoek doen naar hoe het middel gebruikt kan worden bij moordacties.

Met de vergiftiging van Skripal en zijn dochter begin maart in Salisbury is het de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog dat zo'n soort wapen is gebruikt op Europees grondgebied, vertelt de minister die daaraan toevoegt ook bewijs in handen te hebben voor zijn uitspraken.

Leden van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) komen maandag naar het Verenigd Koninkrijk om onderzoek te doen naar monsters van het gebruikte middel. Resultaten volgen waarschijnlijk twee weken later.

Zowel de Britten als de Russen laten 23 diplomaten van elkaar uitzetten vanwege de diplomatieke rel na de vergiftiging van Skripal. Skripal en zijn dochter liggen nog altijd in het ziekenhuis.

Schuldig

Rusland ontkent betrokken te zijn geweest bij de moordpoging. De Russische ambassadeur voor de Europese Unie, Vladimir Chizhov, leek tijdens interview met de BBC de indruk te wekken dat het middel mogelijk uit het Verenigd Koninkrijk afkomstig is.

"Als je een zenuwgas of ander soortgelijk middel hebt, dan wil je deze vergelijken met middelen die je zelf in een laboratorium houdt", aldus Chizhov. "Porton Down, is zoals we weten de grootste militaire basis in het Verenigd Koninkrijk waar wordt gewerkt met dit soort chemische wapens. En het ligt op slechts tien kilometer van Salisbury."

Johnson noemde de suggestie van Chizhov "satirisch". "Het spoor van betrokkenheid leidt overduidelijk naar het Kremlin." Johnson noemt dit geen reactie van een land dat daadwerkelijk gelooft zelf onschuldig te zijn.

Toegang

De Russische ambassade in het Verenigd Koninkrijk liet zondag weten dat Russische diplomaten geen toegang krijgen tot oud-spion Skripal. "Ons verzoek is afgewezen, omdat de Britten hem zien als een Brits staatsburger."

De Russische ambassadeur in Londen klaagde eerder al dat geen informatie wordt verstrekt over de dochter van Skripal, die de Russische nationaliteit heeft. Dat is volgens de diplomaat, Aleksandr Jakovenko, een schending van het internationaal recht. Rusland heeft recht op informatie over de gezondheid van zijn burgers, concludeerde Jakovenko volgens het Russische persbureau TASS.

