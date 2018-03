Russen naar de stembus voor presidentiële verkiezingen

In totaal zijn 110 miljoen Russen opgeroepen om te stemmen. Vanaf 7.00 uur lokale tijd kan er in de verschillende tijdzones in Rusland gestemd worden.

De laatste stembureaus, in het westen van het land, zullen om 19.00 uur Nederlandse tijd sluiten. Vlak daarna worden de eerste resultaten verwacht.

Volgens de peilingen zou de huidige president Vladimir Poetin de verkiezingen met groot gemak kunnen winnen, zijn populariteit ligt rond de 70 procent. Poetin zou dan voor de vierde keer worden herkozen en is dan tot 2024 president van Rusland.

Opkomst

De eerste stembureaus laten weten dat er sprake is van een hogere opkomst van zes jaar geleden. Op het ver oostelijke schiereiland Kamtsjatka meldde de regionale kiescommissie een opkomst van 54,1 procent van de kiezers in de eerste zeven uur. Bij de laatste presidentsverkiezingen in 2012 was dat 46,1 procent.

Uit de Siberische regio Irkoetsk werd een stijging van de opkomst met zes procentpunten gerapporteerd.

Navalny

Poetin kent zeven tegenstanders bij de verkiezingen, maar algeheel wordt aangenomen dat zij geen grote concurrentie voor de huidige president zullen zijn. Oppositieleider Alexei Navalny is uitgesloten van deelname aan de verkiezingen vanwege een veroordeling om fraude.

Navalny stelt dat hij enkel om politieke redenen een voorwaardelijke celstraf kreeg en bestreed het verbod om mee te doen aan de verkiezingen. Navalny geldt als een uitgesproken tegenstander van Poetin.

Skripal

De verkiezing vindt plaats vier jaar na de annexatie van het Oekraïense schiereiland Krim in 2014. De stembusgang wordt overschaduwd door het conflict met het Westen na de vergiftiging van voormalig dubbelspion Sergei Skripal in het Verenigd Koninkrijk.