Mensen vluchten weg voor natuurbrand in Australië

De brand is het gevolg van het hete en droge weer en begon zaterdagochtend. In het zuidwesten van de staat vatte een grasveld vlam door onweer. Het vuur liep vervolgens snel uit de hand. Er zijn geen doden of gewonden gevallen.

Enkele woningen zijn tot dusver getroffen, zegt een woordvoerder tegen Reuters. ''Maar dat aantal kan oplopen." "We zitten inmiddels zo'n dertig tot veertig dagen zonder regen, dus we wisten dat het landschap erg droog was."

Zo'n 280 brandweerlieden doen hun best het vuur te bestrijden. Meer dan twintigduizend woningen zitten zonder stroom.

Ook zijn sommige wegen uit voorzorg afgesloten. Mensen worden in dat geval aangeraden om thuis te blijven omdat verplaatsen gevaarlijker kan zijn. Door dikke rookwolken kunnen mensen verdwalen vanwege het minimale zicht op de weg. Ook kan de natuurbrand met enorme snelheid uitbreiden.

Vakantiegangers

Bosbranden komen vaak voor in Australië. In januari moesten honderden vakantiegangers nabij Sydney worden geëvacueerd vanwege een bosbrand. In 2009 kwamen 173 mensen om bij een bosbrand in de staat Victoria. Nog eens 400 raakten gewond.

