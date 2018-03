Paus brengt hulde aan monnik die met de duivel zou hebben geworsteld

Het was Franciscus' eerste bezoek als paus aan de heuvelstad San Giovanni Rotondo in Zuid-Italië, dat een belangrijke halte is langs de pelgrimsroute van het land, die plaatsen verbindt waar heiligen begraven liggen.

De kapucijner monnik stierf in 1968 na het grootste deel van zijn leven hier te hebben doorgebracht. Volgens de Katholieke Kerk heeft hij er de stigmata ontvangen, de bloedende wonden van Jezus op zijn handen en voeten. Hij droeg bruine halve handschoenen om de wonden te bedekken en het bloed uit zijn handpalmen te absorberen.

Gevecht

Volgens de biografen van Padre Pio vocht de monnik vaker met de duivel. Dat gebeurde in zijn kamer in het klooster. De laatste keer was in 1964. Monniken hoorden Pio schreeuwen in zijn kamer, toen ze naar binnen gingen, zagen ze de monnik liggen met een opengescheurd voorhoofd. Hij zei dat de duivel zijn ogen uit wilde krabben.

Kort daarna zou de duivel via een bezeten persoon hebben gezegd dat hij "iemand kwam bezoeken om wraak te nemen".

Veel mensen zeggen dat Padre Pio van tevoren al wist wat iemand wilde zeggen tijdens de biecht. Ook zou hij Karol Wojtyla in de jaren zestig hebben verteld dat Wojtyla paus zou worden. Hij werd in 1978 Paus Johannes Paulus II en verklaarde Pio heilig in 2002.

Opgraven

In 2008 werd het lichaam van de monnik opgegraven om een levensecht siliconenmasker van zijn gezicht te maken. Dat masker wordt in een speciale glazen kast bewaard.

San Giovanni Rotondo was voor het mysterie rond Padre Pio een klein plattelandsdorpje, maar nu draait de volledige economie van het dorp om de heilige. Overal staan hotels en toeristenwinkels gericht op de monnik.