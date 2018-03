Rusland zet 23 Britse diplomaten uit na eerdere actie Verenigd Koninkrijk

De uitwijzing volgt na een eerder besluit van de Britten om 23 Russische diplomaten uit te zetten. De Britse premier Theresa May gaf daartoe eerder deze week opdracht. De Russische autoriteiten lieten eerder al weten te denken over deze tegenmaatregel.

Ook trekt Rusland de toestemming in voor de Britten om een consulaat te openen in Sint-Petersburg. Mogelijk volgen er nog meer maatregelen, maar dat is afhankelijk van Britse acties, laat het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

De Britse regering buigt zich maandag over mogelijk nieuwe maatregelen tegen Rusland. Een regeringswoordvoerder zei dat zaterdag, nadat Moskou bekend had gemaakt 23 Britse diplomaten weg te sturen uit het land. ''Deze Russische maatregel was al ingecalculeerd", zei de woordvoerder.

De Britse premier Theresa May zei zaterdag nieuwe tegenacties te overwegen.

Salisbury

Het Verenigd Koninkrijk verdenkt Rusland van het vergiftigen van voormalig dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter.

Skripal en zijn dochter werden 4 maart bewusteloos aangetroffen op een bank in Salisbury. Al snel bleek dat er zenuwgas was gebruikt en dat het om een aanslag ging. Rusland ontkent echter alle betrokkenheid.