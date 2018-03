Voormalig adjunct-directeur FBI McCabe vlak voor pensioen ontslagen

Andrew McCabe zou zondag met pensioen gaan. Hij wordt dan vijftig. In januari was zijn positie zwaar onder druk komen te staan, waarop hij zijn functie als tweede man bij de FBI neerlegde.

De voormalig adjunct-directeur was onder meer belast met toezicht op een onderzoek naar de gang van zaken rond e-mails van de Democratische presidentskandidate Hillary Clinton, van wie Trump de verkiezingen won. McCabe was ook betrokken bij het onderzoek naar eventuele samenwerking in de verkiezingsstrijd tussen de entourage van Trump en prominente Russen.

McCabe stelt dat zijn ontslag onderdeel is van een grotere poging om de FBI te ondermijnen. ''Ik word op deze manier uitgekozen en behandeld vanwege de rol die ik heb gespeeld, de acties die ik heb ondernomen en de gebeurtenissen waar ik getuige van ben in de nasleep van het het ontslag van James Comey", zegt hij in een verklaring.

Comey was sinds 2013 directeur van de FBI en werd negen maanden geleden de laan uitgestuurd. Daarop werd McCabe waarnemend FBI-baas tot Christopher Wray aantrad.