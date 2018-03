Rusland denkt dat Londen informatie achterhoudt in zaak Skripal

Alexander Jakovenko verklaarde dat het "niet genoeg'' was. "De Britten blijven medische gegevens voor ons verborgen houden, wij hebben geen toegang tot de patiënten, we hebben geen gelegenheid om met de artsen te praten'', aldus de diplomaat. Volgens hem is het de vraag of de vader en dochter nog wel in leven zijn.

Skripal en zijn dochter werden 4 maart bewusteloos aangetroffen op een bank in Salisbury. Al snel bleek dat er zenuwgas was gebruikt en dat het om een aanslag ging. Londen beschuldigt Rusland van betrokkenheid maar dat ontkent.

Uitzetting

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov heeft gezegd dat op 20 maart Britse diplomaten worden uitgezet. Dat is een antwoord op de maatregel van de Britse premier Theresa May die 23 Russen heeft gezegd te vertrekken.