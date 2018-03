Dood Russische balling Glushkov behandeld als moord

Dat kan wijzen op verwurging. Glushkov was bevriend met wijlen oligarch Boris Berezovski. Het lichaam van de 68-jarige Glushkov werd maandagavond door zijn familie en vrienden ontdekt in zijn huis in Londen.

Dat was ruim een week na een aanval met zenuwgas op de Russische ex-dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter Yulia vorige week zondag in Zuid-Engeland. Beiden liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De politie in Londen verklaarde dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat er een verband tussen de zaken is.

