Twee Nederlanders omgekomen na frontale botsing in Australië

De 20-jarige Australische bestuurder van de andere auto kwam ervan af met lichte verwondingen. Volgens het Eindhovens Dagblad gaat het om een echtpaar uit het Brabantse Deurne.

De twee reden woensdagmiddag op de Great Northern Highway, in de buurt van New Norcia in het westen van Australië. De Great Northern Highway staat bekend als een weg waar veel ongelukken gebeuren.

Kort na de botsing vloog de auto van het stel in brand. Volgens Australische media probeerden omstanders het vuur met een brandblusser te bestrijden, maar dat lukte niet goed. De man en vrouw zaten bekneld en even later volgde een explosie. De Nederlanders overleden uiteindelijk op de plaats van het ongeluk aan hun verwondingen.

Het fatale ongeluk wordt onderzocht door een speciaal onderzoeksteam van de Australische politie. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend.

