Trambestuurder ongeluk Keulen was dronken

Volgens de politie is de dronken bestuurder een 55-jarige man. Hij raakte bij het ongeval ook zelf gewond. Omdat de politie direct na het ongeluk het vermoeden had dat de bestuurder dronken was, voerde het een alcoholtest uit. Die was positief en een latere bloedtest was dat ook.

Het openbaar vervoersbedrijf van Keulen (KVB) schreef eerder op Facebook dat het "diep geschokt" zou zijn als de bestuurder dronken was en dat het intern zou worden besproken. De trambestuurder was sinds 1991 bij het bedrijf in dienst.

Bij het ongeluk vielen meer dan veertig gewonden. De meeste slachtoffers liepen licht letsel op, maar één persoon was er slecht aan toe.

De twee trams, die in dezelfde richting reden, knalden bij de halte Eifelwall in de Luxemburger Strasse op elkaar. De achterste tram ontspoorde daardoor.

De weg was donderdagavond enige tijd afgesloten, maar nadat de twee trams waren weggehaald kon verkeer weer gebruik maken van de Luxemburger Strasse.

