Dodental ingestorte voetgangersbrug Florida stijgt naar zes

Volgens de woordvoerder kan het dodental nog stijgen, er wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. "Maar de hoop dat we mensen nog levend terugvinden is vervlogen."

De politie zoekt met hulp van de brandweer en honden onder het puin in Miami. Donderdagnacht is nog met afluisterapparatuur gezocht. Helikopters van televisiestations moesten het gebied verlaten om eventueel hulpkreten van overlevenden niet te overstemmen, meldt CBS.

Bij het ongeluk raakten negen mensen gewond.

Onduidelijk

Over het dodental bestond enige tijd onduidelijkheid. Er werd vrij snel gemeld dat er 'minstens zes' mensen waren omgekomen. Later is dit aantal teruggebracht naar vier.

De nieuwe voetgangersbrug stortte donderdag in over een drukke weg. De 53 meter lange brug was afgelopen zaterdag geïnstalleerd. De brug verbindt de campus van de internationale universiteit van Florida met een wijk met studentenflats.

De Nationale Vervoersveiligheidsraad is vrijdag begonnen met een onderzoek naar het ongeluk.