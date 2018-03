Verenigde Staten steunen Britten in uitzetten Russische diplomaten

De Amerikaanse regering steunt het besluit van Groot-Brittannië om 23 Russische diplomaten uit te zetten, zo heeft het Witte Huis in een verklaring laten weten.

De aanval "past in het gedragspatroon waarin Rusland maling heeft aan de internationale rechtsorde, de soevereiniteit en veiligheid van landen wereldwijd bedreigt en pogingen doet om westerse democratische instituties en processen te ondermijnen", aldus de verklaring.

Bij de moordaanslag op zondag 4 maart, is de in de Sovjet-Unie ontwikkelde chemische stof novichok gebruikt. De Britse politieagent die Skripal en zijn 33-jarige dochter bewusteloos aantrof op een parkbankje werd ook vergiftigd.

Ontkenning

De Britse premier Theresa May geeft de diplomaten een week de tijd om te vertrekken. Het gaat om de grootste groep diplomaten die het land wordt uitgezet in dertig jaar. Rusland heeft inmiddels een lijst ontvangen met de betreffende 23 diplomaten.

Daarnaast zal Londen Russische staatsactiva bevriezen waar nodig. Rusland ontkent enige betrokkenheid bij de vergiftiging. Het departement verweet de Britten in een verklaring de confrontatie te hebben gekozen, in plaats van samen te werken met Rusland. Moskou zal op korte termijn reageren, beloofde het ministerie.

"We hebben geen onenigheid met de mensen van Rusland, maar het is tragisch dat president Vladimir Poetin ervoor heeft gekozen om op deze manier te handelen", zei May in een toelichting op de zware sancties. De premier verklaarde "een bedreiging van Brits leven op Britse bodem" niet te tolereren.

Militairen

Volgens Britse media gaat het VK duizenden Britse militairen inenten tegen een antrax-besmetting. Tevens investeert het ministerie van Defensie 48 miljoen pond (54 miljoen euro) in een centrum voor bestrijdingsmiddelen tegen chemische wapens.

"Als we twijfelden aan de bedreiging die Rusland vormt voor onze burgers, moeten we kijken naar het verontrustende voorbeeld van de aanval in Salisbury. Maar de bedreiging komt niet alleen van Rusland, ook van andere landen", aldus de minister van Defensie.

NAVO

Het Verenigd Koninkrijk zal de Veiligheidsraad, die deze maand wordt voorgezeten door Nederland, informeren over het onderzoek naar de zaak en het gebruikte chemische wapen novichok.

De NAVO-landen zeggen zich "ernstig zorgen te maken over de eerste chemische aanval met een zenuwgas op NAVO-grondgebied sinds de oprichting van de alliantie". De organisatie komt donderdag bijeen om te praten over de kwestie.

