'Duizenden Britse militairen ingeënt tegen antrax na vergiftiging spion'

Dat gaat de minister van Defensie Gavin Williamson donderdag bekendmaken, melden Britse media. Die beslissing volgt na de vergiftiging van de Russische ex-spion Sergei Skripal en zijn dochter.

Daarnaast zou het ministerie 48 miljoen pond (54 miljoen euro) investeren in een centrum voor de verdediging van chemische wapens. Antrax wordt veroorzaakt door de miltvuurbacterie en is zeer dodelijk.

"Als we twijfelden aan de bedreiging die Rusland vormt voor onze burgers, moeten we kijken naar het verontrustende voorbeeld van de aanval in Salisbury. Maar de bedreiging komt niet alleen van Rusland, ook van andere landen", aldus Williamson in zijn speech donderdag. Hij zou volgens Skynews in zijn speech benadrukken dat niet alleen Rusland een bedreiging vormt.

Novichok

Bij de moordaanslag op zondag 4 maart, is de in de Sovjet-Unie ontwikkelde chemische stof novichok gebruikt. De Britse politieagent die Skripal en zijn 33-jarige dochter bewusteloos aantrof op een parkbankje werd ook vergiftigd. Rusland ontkent enige betrokkenheid.

De NAVO komt donderdag bijeen om te praten over de kwestie. De NAVO-landen zeggen zich "ernstig zorgen te maken over de eerste chemische aanval met een zenuwgas op NAVO-grondgebied sinds de oprichting van de alliantie".