Premier Slovenië kondigt vertrek aan

Kiezers gaven in september via de volksraadpleging groen licht voor het circa 1 miljard euro kostende project, dat volgens tegenstanders te duur was. Het hof oordeelde echter dat de campagne van de regering te ''eenzijdig'' was. Het referendum moet daarom worden overgedaan. Er is nog geen nieuwe datum aangekondigd.

De Sloveense parlementsverkiezingen staan gepland voor juni van dit jaar. Het is nog onduidelijk of het vertrek van Cerar betekent dat kiezers eerder naar de stembus moeten. De premier kondigde aan op zijn post te blijven tot een nieuwe regering is gevormd.