Rusland laat Britse deadline voor uitleg vergiftiging oud-spion verstrijken

De Britse premier Theresa May had Rusland tot middernacht (1.00 uur Nederlandse tijd) gegeven om de Russische ambassadeur af te vaardigen met de gewenste uitleg. Gebeurde dat niet, dan zouden er maatregelen tegen Rusland volgen, aldus May. Het is nog niet bekend wat die zullen inhouden.

Een woordvoerder van de ambassade in Londen verklaarde na het verstrijken van de deadline: "Rusland zal niet op Londens ultimatum reageren totdat het monsters van de chemische substantie ontvangt."

Volgens de ambassadewoordvoerder was Rusland niet betrokken bij de gifaanval waardoor oud-spion Sergej Skripal (66), zijn dochter Joelia (33) levensgevaarlijk gewond raakten. De Britse politieagent die hen op 4 maart bewusteloos aantrof op een parkbankje werd ook vergiftigd.

De Skripals verkeren nog in kritieke toestand. De toestand van de Britse agent is nog steeds ernstig, maar wel stabiel.

Strafmaatregelen

De ambassade waarschuwt de Britse regering dat strafmaatregelen tegen Rusland tot een tegenreactie zullen leiden. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken omschreef Mays ultimatum en dreigementen eerder als een "circusshow".

Premier May leidt woensdagochtend een vergadering van de Britse nationale veiligheidsraad, waar zal worden besproken welke maatregelen kunnen worden genomen tegen Rusland. Daarna zal het Britse parlement op de hoogte worden gesteld.

Waarschijnlijk zullen de strafmaatregelen bestaan uit economische sancties, visumverboden en het bevriezen van Russische financiële tegoeden in het Verenigd Koninkrijk.

De verwachting is dat May ook zal voorstellen dat er een brede internationale coalitie wordt gevormd - met de EU, de NAVO en mogelijk de VN - om Rusland op de langere termijn aan te pakken.

Monsters

De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, liet dinsdag al weten dat Moskou monsters van het zenuwgif wil ontvangen en alleen dan wil meewerken aan het onderzoek. Volgens Lavrov moet Rusland onder de voorwaarden van het Verdrag Chemische Wapens, dat alle chemische wapens verbiedt en waar zowel Rusland als het VK ondertekenaars van zijn, tien dagen krijgen om zelf onderzoek te verrichten.

De Britse beschuldigingen werden door de Russische regering afgedaan als "alweer een oneerlijke poging van de Britse autoriteiten om Rusland in diskrediet te brengen".

De Britse ambassadeur in Den Haag, Peter Wilson, heeft dinsdag namens zijn land een eis ingediend bij de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW), meldt de Volkskrant. De Britten willen dat Rusland volledige openheid verschaft over zijn chemische wapenarsenaal.

Novichock

De zenuwgassen die vallen onder de gezamenlijke noemer 'novichock' werden ontwikkeld door het Rode Leger. Enkele varianten van het gif zijn veel sterker zijn dan het beruchte zenuwgas VX. Volgens de Britse inlichtingendiensten en deskundigen is het zeer onwaarschijnlijk dat iemand buiten het Russische militaire apparaat de stof in handen zou kunnen krijgen.

Een chemicus die in de Sovjettijd heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van het in Engeland gebruikte middel zei dinsdag ook dat de betrokkenheid van Moskou overduidelijk is. Volgens de 83-jarige Vil Mirzayanov, die al twintig jaar in ballingschap in de VS woont, bewaakt Rusland zijn voorraadje novichock streng. En het spul is te gecompliceerd om door een ander dan een door de staat gestuurde agressor als wapen te kunnen worden gebruikt, stelt hij.

Dubbelspion

De Russische autoriteiten arresteerden Sergej Skripal in 2004. De medewerker van de militaire inlichtingendienst kreeg na een geheim proces dertien jaar cel. De vermeende dubbelspion belandde in 2010 in het Verenigd Koninkrijk na een uitwisseling van spionnen tussen Rusland en de VS.

