Aanklager wil doodstraf voor schutter school Florida

Dat blijkt uit documenten die dinsdag bij de rechtbank zijn ingediend.

Cruz is aangeklaagd voor zeventien gevallen van moord en zeventien pogingen tot moord. Door de aanslag op 14 februari op Marjory Stoneman Douglas High School kwamen veertien leerlingen en drie stafleden om het leven.

De schutter wordt ook aangeklaagd voor een poging tot moord op zeventien mensen die zwaargewond raakten.

De advocaat van Cruz heeft laten weten dat de tiener niet schuldig gaat pleiten als de openbaar aanklagers hun eis voor de doodstraf doorzetten. Als zij 34 maal levenslang zouden eisen, zou Cruz wel schuld bekennen voor de rechtbank.

Debat wapenverkoop

De schietpartij, de dodelijke highschoolshooting in de Amerikaanse geschiedenis, heeft het debat over de wapenverkoop in de VS weer flink doen oplaaien. De gouverneur van Florida, Rick Scott, heeft vrijdag een pakket wettelijke maatregelen ondertekend die scholen veiliger moeten maken en bloedbaden zoals op Douglas High in Parkland helpen voorkomen.

De minimumleeftijd om een geweer te mogen kopen gaat omhoog naar 21 jaar, er komt ter controle een verplichte wachttijd van drie dagen voor de aanschaf van een vuurwapen en het is voortaan toegestaan een aantal schoolmedewerkers te bewapenen.

De snelle actie van het Huis van Afgevaardigden was vooral te danken aan een imponerende campagne van jongeren die de schietpartij overleefden. Een van de belangrijkste eisen van de studenten is echter niet ingewilligd, dat is het volledige verbod op de verkoop van semi-automatische aanvalsgeweren.

Mars in Washington

De National Rifle Associaton (NRA), een machtige lobbygroep van vuurwapenfabrikanten en wapenliefhebbers, heeft een rechtszaak aangespannen tegen de overheid in Florida. Volgens de NRA zijn de nieuwe regels ongrondwettelijk.

De Republikeinen in het Amerikaanse Congres hebben aangegeven dat zij weigeren de wetten voor de verkoop van wapens aan te passen. President Donald Trump heeft diverse signalen afgegeven sinds de schietpartij. Hij pleit er onder meer voor docenten te bewapenen omdat zij dan schutters sneller zouden kunnen uitschakelen.

De overlevenden en nabestaanden van slachtoffers organiseren eind maart een grote mars in Washington om hun onvrede over de wapenwetten in de VS kenbaar te maken. Veel grote sterren, zoals Oprah Winfrey, Steven Spielberg en George Clooney, hebben al hun steun betuigd en geld gegeven voor de mars.

