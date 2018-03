Trump ontslaat minister van Buitenlandse Zaken Tillerson

Dat meldt Trump dinsdag zelf op Twitter. Mike Pompeo, de directeur van de CIA, zal hem opvolgen. Trump bedankt in zijn tweet Tillerson voor zijn diensten als minister.

Trump zou zijn minister vrijdag al hebben gevraagd om op te stappen. Tillerson keerde daarop vroegtijdig terug uit Afrika.

De president heeft tegen The Washington Post gezegd dat Tillerson "veel heeft bereikt in de afgelopen veertien maanden". "Ik wens hem en zijn familie het beste", aldus Trump in reactie. De precieze reden van het ontslag wordt niet bekendgemaakt.

Volgens een medewerker van Tillerson zou Trump de reden van het ontslag ook niet hebben gecommuniceerd naar de minister. Tillerson zou in zijn functie willen blijven, aldus persbureau AP.

Noord-Korea

Volgens medewerkers van het Witte Huis zou Trump nu de keuze hebben gemaakt omdat de gesprekken met Noord-Korea op de agenda staan. Dat meldt The Washington Post.

Ook de aanpak van de crisis met Noord-Korea zouden de twee het al langer niet eens zijn. Tillerson zou de diplomatieke route verkiezen boven de hardere koers van de president.

Tillerson heeft zich dinsdag nog uitgesproken over de kwestie van de vergiftiging van de Russische ex-spion in het Verenigd Koninkrijk. Hij zei "bijna zeker te weten dat Rusland achter de aanval zit". Volgens de minister moeten zowel degenen die de aanslag hebben gepleegd als degenen die de opdracht hebben gegeven ''serieuze consequenties" tegemoet zien.

'Idioot'

Begin oktober zeiden anonieme bronnen dat Tillerson de president tijdens een vergadering een "idioot" had genoemd. Trump vond op zijn beurt dat Tillerson "tijd verspilde" door een diplomatieke dialoog aan te gaan met Noord-Korea.

In december ging al het gerucht dat Trump Tillerson wilde ontslaan. De president ontkende dit toen echter. Wel erkende hij dat hij en zijn minister op meerdere onderwerpen van mening verschillen.

Directeur CIA

Plaatsvervanger directeur van de CIA Gina Haspel wordt de nieuwe vaste directeur. Zij is daarmee de eerste vrouwelijke directeur van de inlichtingendienst. Haspel kwam eerder in opspraak omdat ze er in 2002 op zou hebben toegezien dat twee verdachten van terrorisme werden gemarteld in een gevangenis in Thailand. Later zou de video van de marteling zijn verwijderd.