Al dertig kandidaten voor aankomende verkiezingen in Mexico vermoord

In juli worden in het land onder meer de president, parlementariërs, diverse burgemeesters en regionale parlementsleden gekozen. Vooral kandidaten voor die laatste twee functies moesten het ontgelden volgens Navarrete. De meeste geweldsincidenten hadden plaats in de zuidwestelijke deelstaat Guerrero.

Criminele bendes in Mexico proberen voornamelijk op lokaal niveau de politiek te beïnvloeden. Het land gaat al lange tijd gebukt onder een golf van geweld. Met 29.000 moorden in 2017 was dat het bloedigste jaar in de afgelopen twee decennia.

