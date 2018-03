Rechter VS kent lichaam sekteleider Charles Manson toe aan kleinzoon

Manson overleed vorig jaar november op 83-jarige leeftijd door natuurlijke oorzaken. Sinds zijn dood bevindt zijn lichaam zich in het mortuarium van de stad Bakersfield.

De zaak was aangespannen door de gemeentelijke patholoog-anatoom, die vanwege ruimtegebrek van de resten van Manson af wil, meldt The New York Times.

Het gevecht om het lichaam ontspoorde al snel. Vrienden van Manson dienden verschillende testamenten in bij de rechtbank en mogelijke nazaten van de massamoordenaar meldden zich.

De juridische erkenning van een erfgenaam die het lijk in ontvangst mag nemen heeft mogelijk ook gevolgen voor de lucratieve rechten op liedjes die door Manson werden geschreven en het recht op het gebruik van zijn beeltenis.

Testamenten

De drie personen die elkaar in de rechtbank bevochten om het lichaam in ontvangst te mogen nemen waren Michael Brunner, die beweert een zoon van Manson te zijn, Jason Freeman, een kleinzoon van de sekteleider en Michael Channels, een voormalige penvriend die zegt het testament van Manson in zijn bezit te hebben.

Brunner werd gesteund door Matthew Lentz, een man die claimt door Manson te zijn verwekt tijdens een orgie. Hij wordt genoemd als erfgenaam in een testament dat vorig jaar lijkt te zijn getekend door de sekteleider.

Uiteindelijk besloot de rechter vooral om Freeman het lichaam toe te kennen vanwege problemen met de bewijzen die werden aangedragen door de andere eisers. Het testament in het bezit van Channels werd ongeldig verklaard omdat hij zowel getuige als begunstigde was. De claim van Brunner werd afgewezen omdat hij officieel werd geadopteerd door zijn grootouders en daarom geen directe erfgenaam meer is.

Flowerpower

Manson zat een levenslange gevangenisstraf uit wegens zijn betrokkenheid bij de moorden op actrice Sharon Tate en acht anderen in 1969. Als sekteleider wijdde hij jonge en knappe vrouwen in in de flowerpowerfilosofie van vrije liefde, vrije seks en lsd. Maar ook zette hij ze al snel aan tot berovingen, diefstal en uiteindelijk moord. Manson leed aan paranoïde waandenkbeelden en obsessies.