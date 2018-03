May belooft maatregelen tegen Rusland na vergiftiging spion

Dat stelt zij maandag tijdens een persconferentie. Zij acht het "zeer waarschijnlijk" dat Rusland verantwoordelijk is voor de vergiftiging van Skripal of anderen in staat heeft gesteld de oud-spion te doden.

Het Verenigd Koninkrijk zal het niet toestaan dat andere mogendheden op haar grondgebied geweld plegen zoals in dit geval is gebeurd, stelt de premier.

May heeft de Russische ambassadeur gevraagd om binnen 24 uur uitleg te geven.

Het Witte Huis liet maandagavond in een reactie de aanslag op de Russische oud-spion ook te veroordelen. De VS staat achter haar "meest dierbare bondgenoot", zo meldde een woordvoerder.

Circusshow

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde direct na de uitspraken van May en stelde dat de Britse premier een "circusshow opvoert". Het ministerie noemt de beschuldigingen van May een "provocatie".

Skripal en zijn dochter Joelia werden 4 maart bewusteloos gevonden op een bankje. Zij zijn vermoedelijk met een zenuwgas vergiftigd. De agent die het bewusteloze stel als eerste aantrof is ook nog steeds in kritieke toestand, maar volgens May is zijn situatie stabiel.

Pizzeria

Ondertussen zou de politie sporen van zenuwgas hebben gevonden in de pizzeria in Salisbury waar Skripal en Joelia lunchten, voordat zij op het bankje werden aangetroffen.

De Russische autoriteiten arresteerden Skripal in 2004. Hij kreeg na een geheim proces dertien jaar cel. De vermeende dubbelspion belandde in 2010 in het Verenigd Koninkrijk na een uitwisseling van spionnen tussen Rusland en de VS.