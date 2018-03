Pornoactrice wil zwijggeld terugbetalen aan advocaat Trump om verhaal te doen

Dat meldt The New York Times op basis van een voorstel van de advocaat van Clifford. Het voorstel is maandagochtend naar de advocaat van Trump, Michael Cohen, gestuurd.

Het gaat om een bedrag van 130.000 euro dat Cohen haar vlak voor de verkiezingen in 2016 heeft betaald om ervoor te zorgen dat Clifford niets zou zeggen.

Als het voorstel wordt geaccepteerd, dan wil Clifford, ook wel bekend als Stormy Daniels, alles vertellen en laten zien. Het zou onder andere gaan om sms'jes en foto's. Cohen heeft tot dinsdag 12.00 uur de tijd om te reageren.

Volgens The New York Times staat Cohen voor een lastige keuze. Als hij accepteert en het geld terugkrijgt, dan wordt het verhaal bekend. Als hij dat niet doet, dan lijkt het alsof hij Clifford echt het zwijgen op wil leggen.

Clifford zegt dat ze een affaire met Trump had vlak na de geboorte van Barron, de nu elfjarige zoon die hij heeft met zijn vrouw Melania. Het begon tijdens een golftoernooi in Lake Tahoe, Nevada in 2006 en de relatie duurde tot 2007, volgens Clifford.

In januari ontkende de actrice nog seks te hebben gehad met Trump.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!