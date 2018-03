'Myanmar hongert doelbewust Rohingya uit'

Volgens de speciaal rapporteur Yanghee Lee is sprake van zware beschietingen in gebieden waar goud en amber wordt gedolven. ''Daarnaast lijkt er een beleid van uithongering te zijn, ontworpen om het leven in Rakhine onmogelijk te maken voor de Rohingya die blijven.''

Bijna 700.000 Rohingya zijn sinds afgelopen augustus het land ontvlucht naar buurland Bangladesh. Na aanvallen van Rohingya-opstandelingen hadden veiligheidstroepen met veel geweld teruggeslagen in Rakhine. Getuigen spraken over moordpartijen, verkrachtingen en brandstichting.

De speciaal rapporteur heeft maandag satellietbeelden laten zien, waarop te zien is dat Rohingya-dorpen in Myanmar worden afgebroken. Volgens de rapporteur is dit om plek te maken voor nieuwe militaire basissen, maar de ambassadeur van Myanmar in Genève beweert dat dit is om plek te maken voor vluchtelingenopvang.

Terugkeren

In januari sloten Myanmar en Bangladesh een deal om binnen twee jaar de gevluchte Rohingya terug te laten keren naar Myanmar. Amnesty International maakt zich zorgen over de veiligheid van de Rohingya wanneer zij terugkeren naar hun land van herkomst.

Zij stellen dat voorkomen moet worden dat de Rohingya gedwongen terug moeten naar Myanmar om daar de kans te lopen vermoord te worden.

