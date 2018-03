Le Pen wil naam Front National wijzigen in Rassemblement National

Le Pen zei volgens onder meer Le Monde dat de naamswijziging nodig is om de renovatie van de partij met succes af te ronden. De leden van het FN mogen schriftelijk stemmen over het voorstel. De uitslag wordt op zijn vroegst over zes weken bekend.

Na de nederlaag tegen Emmanuel Macron in de Franse presidentsverkiezing heeft Le Pen hard gewerkt om haar autoriteit binnen het FN te handhaven. Enige aanpassing van de koers en een nieuwe naam moeten helpen voorkomen dat veel kiezers de partij blijven associëren met racisme en antisemitisme. Het maakt tevens de samenwerking met andere partijen gemakkelijker.

"Ons doel is duidelijk: macht", zei Le Pen zondag. "Oorspronkelijk waren we een protestpartij. Tegenwoordig kunnen we zonder twijfel een regeringspartij zijn". Ze plezierde haar achterban door haar afkeer uit te spreken van immigratie, globalisering en een federaal Europa.

Gevoelig

De naamsverandering ligt gevoelig. Zaterdag werd duidelijk dat maar 52 procent van de leden voorstander is. Marine Le Pens vader Jean-Marie, de 89-jarige extreemrechtse veteraan die het FN in 1972 oprichtte en regelmatig in opspraak kwam door zijn uitlatingen, sprak van politieke zelfmoord.

Zijn dochter en opvolgster erkende dat de naam Front National een roemrijke geschiedenis heeft, maar voor veel Fransen een psychologische hindernis betekent.

