Het toestel was van Sharjah in de Verenigde Arabische Emiraten op weg naar Istanbul. Het crashte in een bergachtig gebied. Over de oorzaak is niets bekend.

"We kunnen bevestigen dat een Turks privéjet, tijdens een doortocht door ons luchtruim, is neergestort", aldus de staatstelevisie.

Reddingswerkers proberen het toestel te bereiken, maar het terrein maakt een snelle actie lastig.