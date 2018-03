Gijzelnemer veteranentehuis Californië was uit op wraak

Volgens de lokale media had de 36-jarige dader Albert Wong, die de actie ook niet overleefde, dat te kennen gegeven.

Wong was twee weken daarvoor weggestuurd door therapeuten van de hulporganisatie Pathway Home, die veteranen bijstaat in het verwerken van trauma's, omdat hij messen bij zich had. The Press Democrat schrijft dat Wong daar zeer boos over was en had aangekondigd dat hij het de stafleden betaald zou zetten.

Dat gebeurde vrijdagmorgen, toen hij in het zwart gekleed met munitie om de nek en een geweer in de aanslag een bijeenkomst van oorlogsveteranen en hulpverleners overviel in het gebouw, waar hij zelf ongeveer een jaar had gewoond.

PTSS

Volgens de San Francisco Chronicle diende Wong als infanterist in Afghanistan en werd hij in Yountville behandeld door Pathway wegens een post-traumatisch stress-syndroom (ptss).

Wong viel binnen tijdens een afscheidsfeestje voor een medewerker. Hij vermoordde de directeur van Pathway, een staflid en een psychologe die zes maanden zwanger was.

Zijn geadopteerde broer Tyrone Lampkin bevestigde in de Democrat dat Wong verhaal wilde gaan halen. "Hij zei dat hij terug zou gaan om te praten, tegen hen te schreeuwen maar niet dat hij hen ging doodschieten."

Uren na de schietpartij werd Wong dood aangetroffen bij de slachtoffers, die hij gegijzeld hield. Andere aanwezigen in de zaal mochten gaan of konden wegkomen.