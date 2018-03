Lot van 11.000 inwoners van Mosul onbekend na herovering op IS

''De Iraakse regering en veiligheidstroepen hebben de afgelopen tijd ondergrondse schuilplaatsen, tunnels en andere plaatsen waar IS zich ophield doorzocht. Desondanks is het lot van duizenden mensen nog altijd ongewis'', meldt het Iraakse leger.

IS werd vorig jaar zomer, na een maandenlange bloedige strijd met het Iraakse leger, verdreven uit Mosul. Irak werd vanuit de lucht gesteund door een internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten. Bij deze strijd vielen duizenden doden. Nadien is IS in vrijwel geheel Irak en Syrië verdreven en heeft de organisatie nauwelijks nog enige invloed.

Mosul gold als een belangrijk bolwerk van de IS. De terroristische groepering kreeg de stad in de zomer van 2014 in handen.