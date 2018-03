Britten gaan 'gepast' reageren in zaak voormalig Russische spion Skripal

"Dit is een politieonderzoek en het bewijsmateriaal zal daarin leidend zijn en wij moeten gaan naar waar het bewijsmateriaal ons neemt", zei Hammond op de BBC-televisie.

"Als het onderzoek aantoont dat er een buitenlandse staat betrokken zou zijn, dan zou dat natuurlijk zeer ernstig zijn en zal de overheid gepast antwoorden", zei hij.

Sergej Skripal en zijn dochter Joelia werden vorige week zondag bewusteloos gevonden op een bankje. Zij zijn vermoedelijk met een zenuwgas vergiftigd.



Ondertussen zou de politie sporen van zenuwgas hebben gevonden in de pizzeria in Salisbury waar de Russische dubbelspion Skripal en zijn dochter Joelia lunchten, voordat zij op het bankje werden aangetroffen.

Restaurant

Volgens de BBC hoeven mensen die tegelijk met de Skripals in het restaurant waren zich geen zorgen te maken. Ook zijn er geen aanwijzingen dat iemand in het restaurant iets met het gas te maken had. De Britse zender SkyNews meldde vrijdag dat de politie ervan uitgaat dat de twee in Skripals woning in Salisbury zijn vergiftigd.

De pizzeria is een van de locaties die nog altijd door de politie wordt onderzocht. Ook het bankje waarop Skripal en zijn dochter zijn gevonden, een pub die zij bezochten en de begraafplaats waar Skripals vrouw en zoon liggen zijn onderwerp van onderzoek.



