Volkscongres China stemt voor 'president voor het leven'

Op de jaarlijkse conferentie hebben de bijna drieduizend afgevaardigden zondag in de Grote Hal van het Volk hun stem uitgebracht. Twee leden stemden tegen de wetswijziging en er waren drie onthoudingen.

Limiet

Het laten vervallen van de limiet op het aantal opeenvolgende termijnen dat een president en vice-president mogen dienen, is een voorstel van de Chinese Communistische Partij, waar Xi Jinping partijleider van is. De limiet van twee termijnen van vijf jaar werd in 1976, na de dood van voormalig leider Mao Zedong, vastgelegd in de grondwet door staatsman Deng Xiaoping, die de gevaren van heerschappij van één persoon erkende.



De stemming van zondag maakte deel uit van een reeks constitutionele veranderingen. Het congres is, op papier, het krachtigste wetgevende orgaan in China, vergelijkbaar met het parlement in andere landen. De parlementsleden worden echter aangesteld vanwege hun loyaliteit aan de Communistische Partij. De kans dat er tegengestemd zou worden was dan ook minimaal, het Chinese volkscongres heeft in zijn geschiedenis nooit een voorstel van de communistische leiders afgewezen.



Critici



In aanloop naar de stemming deelden critici hun ongenoegen over het voorstel op sociale media, waar vergelijkingen werden getrokken met Noord-Korea en Mao. Partijloyalisten stellen daarentegen dat de beslissing voor een 'president voor het leven' populair is onder het 'gewone volk' en dat China blij moet zijn met een leider van het kaliber Xi Jinping.



Het Volkscongres heeft in de grondwetswijziging ook ingestemd met een commissie voor staatstoezicht. De instantie is verantwoordelijk voor de controle van het overheidsapparaat en heeft uitgebreide bevoegdheden. Critici zien het als een nieuw instrument voor politieke vervolging en versterking van de leidersrol van de partij.



Xi begon in oktober vorig jaar aan zijn tweede termijn van vijf jaar als partijleider en zal aan het einde van de week formeel door het parlement worden benoemd.

