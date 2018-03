Een woordvoerder van de Duitse politie zei dat het om een achttienjarige vrouw uit de omgeving gaat en een piloot uit Zwitserland.

Het toestel, dat voor een rondvlucht was opgestegen in Worms, kwam in de buurt van Bensheim in een akker terecht. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!