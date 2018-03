Frequentieprobleem stroomnet deels opgelost

Door de onbalans op de Balkan lopen elektronische klokken in 25 landen, waaronder Nederland, achter.

De frequentie van het elektriciteitsnet was de afgelopen weken iets lager dan het gebruikelijke gemiddelde van 50 hertz. Veel elektrische klokken op bijvoorbeeld wekkers en huishoudelijke apparaten houden de tijd bij op basis van wisselstroom; wanneer de stroomrichting net iets minder vaak dan 50 keer per seconde wisselt, gaan klokken achterlopen. Het 'verlies' bedraagt inmiddels zo'n zes minuten.

Volgens ENTSO-E hebben de netbeheerders in Servië en Kosovo ervoor gezorgd dat "de afwijkingen die de frequentie beïnvloedden zijn gestopt". Nu is het zaak om het tekort aan energie in het systeem op te lossen.

Er moet zo'n 113 Gigawattuur (GWh) 'teruggestopt' worden in het netwerk om alles weer normaal te krijgen. Wie daarvoor moet opdraaien, is nog niet duidelijk.

Onenigheid

Het probleem ontstond door onenigheid tussen Servië en zijn voormalige provincie Kosovo. In Kosovo wordt te weinig stroom geproduceerd. De Servische netbeheerder heeft in januari en februari nagelaten het hoogspanningsnet terug in balans te brengen, omdat Kosovo zonder toestemming elektriciteit zou hebben afgenomen.

Op de achtergrond speelt mee dat Servische inwoners in het noorden van Kosovo de regering in Pristina niet erkennen en al jaren niet betalen voor hun stroom. Ze willen klant zijn van Servische bedrijven, maar dat kan tot nog toe niet, ondanks een overeenkomst tussen de landen.

ENTSO-E was vrijdagmiddag niet bereikbaar voor een nadere toelichting.